KIB-TEK’e 570 milyon TL'lik borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) borçlanma limitini artırma kararı aldı.

Karara göre, KIB-TEK’in çeşitli ödemelerde kullanılmak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdindeki borçlu cari hesap limiti 100 milyon TL’den 570 milyon TL’ye çıkarıldı.

Karar, Elektrik İnkişaf Yasası’nın 18. maddesi çerçevesinde KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 19 Şubat 2025 tarihli önergesi ve Borç Yönetim Komitesi’nin 21 Şubat 2025 tarihli kararı doğrultusunda alındı.