KIB-TEK'e Avrupa standartlarında yeni araç takviyesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Avrupa Birliği'nin güvenlik kriterlerine uygun dört teleskobik liftli aracı hizmete sundu.

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29/11/2024

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KIB-TEK'e Avrupa standartlarında yeni araç takviyesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Avrupa Birliği'nin güvenlik kriterlerine uygun dört teleskobik liftli aracı hizmete sundu.

Araçlar, KIB-TEK Bölge Amirliklerinin kullanımıyla, operasyon etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır araç filosunu değiştiren KIB-TEK, bu yıl 4x4 pick-up araçlarının ardından teleskobik liftli araçlarla filosunu güçlendirmiş oldu. Kurum, önümüzdeki yıl da çeşitli iş araçlarının alımına devam edeceğini açıkladı.

29/11/2024 09:14
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TAGS: haber, kıbrıs
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