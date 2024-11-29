KIB-TEK'e Avrupa standartlarında yeni araç takviyesi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Avrupa Birliği'nin güvenlik kriterlerine uygun dört teleskobik liftli aracı hizmete sundu.

Araçlar, KIB-TEK Bölge Amirliklerinin kullanımıyla, operasyon etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır araç filosunu değiştiren KIB-TEK, bu yıl 4x4 pick-up araçlarının ardından teleskobik liftli araçlarla filosunu güçlendirmiş oldu. Kurum, önümüzdeki yıl da çeşitli iş araçlarının alımına devam edeceğini açıkladı.