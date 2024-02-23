Kıb-Tek'e borcu olanlar borçlarının gecikme zamlarını yapılandırabilecek

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23/02/2024

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Kıb-Tek'e borcu olanlar borçlarının gecikme zamlarını yapılandırabilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), tüm gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için müracaat kabul edeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin müracaatlarını, 21 Mart Perşembe gününe kadar yapılandırmak istedikleri sayacın kayıtlı bulunduğu bölge amirliklerine yapmaları gerekiyor.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete ’de yayımlanan yasa gücünde kararnamenin süresinin 31 gün olduğu da belirtildi.

23/02/2024 14:01
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TAGS: haber, kıbrıs
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