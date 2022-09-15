Kıb-Tek’in askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılacak.

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15/09/2022

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Kıb-Tek’in askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi bugün yapılacak. Akaryakıt temini ve taşınmasıyla ilgili ihale, Merkezi İhale Komisyonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Katılımcı bir şirketin Rekabet Kurulu’na yaptığı itiraz nedeniyle 13 Eylül’deki ihale askıya alınmış,  bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere Rekabet Kurulu’na gönderilmişti. Rekabet Kurulu’nun itirazı reddetmesiyle askıya alınan ihale bugün yapılacak.

15/09/2022 09:45
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TAGS: kıbtek, ihale, askı, kktc,
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