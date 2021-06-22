KIB-TEK’in Dipkarpaz İlkokulu’nun elektriğini kesmesine Cemil öğretmen tepki gösterdi

KIB-TEK’in bugün borcundan dolayı bazı devlet kurum ve kuruluşlarında uyguladığı “elektrik kesme” icraatı çerçevesinde, bu akşam diploma töreni yapılacak olan Dipkarpaz İlkokulu’nun da elektriğinin kesilmesi bölgede üzüntü yarattı.

Okul öğretmenlerinden Cemil Gürsel, sosyal medyada duygulu bir mesajla tepkisini ortaya koyarak, kurumlar arasındaki anlaşmazlığın mahrumiyet bölgesindeki ilkokul öğrencilerini ve ailelerini üzdüğünü belirtti.

Bazı girişimlerle elektrik bağlandı ama bölge insanı bu duruma çok üzüldü.

Kurumlar arasındaki anlaşmazlığı “Filler tepişirken çimenler ezilirmiş…” diye niteleyen Cemil Gürsel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu akşam 20.30’da 5. sınıf öğrencilerimiz için küçük çapta bir mezuniyet töreni düzenleyecektik. Sabah sabah hazırlıklarımıza başladık fakat ne yazık ki öğlen okulumuzun elektriği kesildi. Akabinde de Elektrik Kurumu’na olan borcumuzdan ötürü bu kesintinin yapıldığı bilgisini aldık. Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ise 17 Haziran’da borç ödemelerinin yapıldığı yönünde. Belli ki kurumlar arasında bir iletişim sorunu var.

Daha önce defalarca basına birçok özel kurum/kuruluşun çok büyük meblağlardaki borçlarına rağmen elektriklerinin kesilmediği-affedildiği yönünde haberler çıktı. Hepsi mi yalandı? Diyelim ki gerçekten ödeme yapılmadı, borcundan ötürü faaliyetleri devam etmekte olan okulun elektriğini kesmek yapılacak iş mi?

26 çocuk, şu anda bu akşamki tören için heyecan içerisinde bekler. Halâ daha yapılması gereken bir dünya iş var. Bir şekilde bu tören bu akşam yapılacak, hem da en güzel şekilde. Taşıma suyuyla bu değirmen dönecek ama çok canımı yaktınız, sinirlendirdiniz, üzdünüz. Kim ne derse desin, izahatı yok. Sapla samanı ayırmak bu kadar zor olmamalı.”

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22/06/2021 18:46