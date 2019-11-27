Kıb-Tek’in grevi yasaklanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun dün akşamdan itibaren başlattığı süresiz grev yasaklanıyor. Bakanlar Kurulu’nun saat 15.30’da olağanüstü toplantıya çağırılmasının ardından toplantıda böyle bir karar alınacağı ifade ediliyor. Bakanlar Kurulu’nun toplantı bitiminde detaylı açıklama yapacağı da ifade edildi.

Bilindiği üzere Kıb-Tek bugün süresiz uyarı grevine başlamış ve “arızalara müdahale etmeme” kararı almıştı. Ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle bir çok kişi olumsuz etkileniyor.

27/11/2019 17:35