Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi kuruluyor

Cumhuriyet Meclisi’nde Kıb-Tek’le ilgili ihalelerin araştırılması için komitesi kuruluyor.

YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’ne Kıb-Tek ile ilgili araştırma komitesi kurulması önergesi sundu.

Önergeye iktidar da muhalefet de evet dedi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

İlk sözü öneri sahibi Erhan Arıklı aldı.

ARIKLI: “KIB-TEK’TE YAPANIN YANINA KALAN BİR SİSTEM VAR”

Arıklı, bu önergenin açılmasında hiçbir dönemi ve siyasi partiyi suçlamadığını, kimseyle hesaplaşma niyetinde olmadığını söyledi.

İhalelerle ilgili Sayıştaylığın denetim raporları olduğunu belirten Arıklı, “Kıb-Tek’le ilgili 10’un üzerinde denetim raporu var. Hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tespit edildi ama hiçbiri neticelenmedi. Kıb-Tek’te yapanın yanına kalan bir sistem var. Kurum sürekli olarak zarara uğratılıyor, batağa sürükleniyor” görüşünü dile getirdi.

Jeneratör alımı konusuna değinen Arıklı, geçtiğimiz hükümet döneminde fiyata karşı çıktıklarını anımsattı, “Biz sessiz kalsaydık ihaleye ilk haliyle çıkılsaydı kurum yaklaşık 9 milyon Euro zarara uğrayacaktı” şeklinde konuştu.

Arıklı, konuşmasında yargıyı, polisi, görevini yapmamakla suçladı.

“Gelin bir komite kuralım, araştıralım, bu kurumun içinde ne var ne yok öğrenelim” diyen Arıklı, bu araştırma önergesini geçtiğimiz yıl UBP ile birlikte verdiklerini anımsattı.

Erhan Arıklı, araştırma komitesinin raporlarının tozlu raflarda kalmamasını da diledi.

ÖZYİĞİT: “ADLİ MAKAMLARIN İŞLEYİŞİNDE SIKINTI VAR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, usulsüzlükleri araştırmak için kurulacak komitelere her zaman “evet” diyeceklerini kaydetti.

Özyiğit, “Araştırmalar yapılıyor ama bir sonuca varılamıyor. Sıkıntı burada. KTHY konusunda da başka konularda da, Mecliste komiteler kuruldu. Hangisinin sonucu buralara geldi? Bunun akıbeti de diğerlerine benzemesin” dedi.

“Adli makamların işleyişinde sıkıntı var” değerlendirmesinde de bulunan Özyiğit, Başsavcılığın polisi işaret ettiğini, polisin yıllarca bir dosyayı hazırlayamadığını söyledi.

Özyiğit, “Bunları duymak değil, adım atıldığını görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özyiğit, Kıb-Tek ile ilgili araştırma yapılırken bir yandan da jeneratör için değer tespitinin gerçekleştirilmesini ve bu konuda süratle adım atılmasını istedi.

Özyiğit, konuşmasında öğretmenlerin de gününü kutladı. Bugünün 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” günü olduğunu anımsatan Özyiğit, caydırıcı ceza ve şiddet konusundaki farkındalığın ve bu konuda etkin mücadelenin eğitimle olabileceğine dikkat çekti.

ÖZERSAY: OYUMUZ EVET. HÜKÜMET OLARAK BU KONULARI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ. ŞEKER SİGORTA İLE İLGİLİ POLİS TAHKİKATI TAMAMLANMAK ÜZERE”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu araştırma önergesinin açılmasına HP olarak destek vereceklerini söyledi, daha önceki hükümetin bu öneriye zamanlaması açısından evet demediğini söyledi.

Kıb-Tek’teki yakıtın niteliği konusunda soru işaretleri olduğunu söyleyen Özersay, bu konuda ve diğer konularda iddialar olduğunu, bunların araştırılmasına bir itirazları olmayacağını kaydetti.

Özersay, bu sürecin bazı milletvekillerinin üzerine kalmamasını istedi ve siyasi partilerin başkanlarından vekillerine çağrı yapmasını talep etti.

Kudret Özersay, Polis Genel Müdürlüğü’nün CAS’la ilgili tahkikatını sürdürdüğünü Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Bakanlar Kurulu’ndan ve Türkiye’den belge talep ettiğini söyledi.

Polisin Şeker Sigorta ile tahkikatı tamamlanmak üzere olduğunu, dosyanın savcılığa aktarılacağını belirten Özersay, “Hükümet olarak bu konuları yakinen takip ediyoruz. Sürece zarar vermeyecekse buralardan bilgi vermeye devam edeceğiz” dedi.

AKANSOY: “MECLİSTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SAVCILIK TARAFINDAN DİKKATE ALINMALI”

CTP milletvekili Asım Akansoy, Kıb-Tek’in önemli bir kurum olduğunu, ihale usulsüzlüğünün ortaya çıkması için gerekli desteği vereceğini söyledi.

Araştırma komitelerinin kurulduğunu, sonuçların kamuoyu baskısından öteye geçemediğini kaydeden Akansoy, “Burada yapılan çalışmalar savcılık tarafından dikkate alınmalı” dedi.

Önergedeki “İhale usulsüzlükleri” ifadesinin düzeltilmesini isteyen Akansoy, henüz araştırma yapılmadan böyle bir sonuca varılamayacağını söyledi.

Asım Akansoy, araştırma önergelerindeki konuların da daha spesifik olması gerektiğini belirterek, “Yönetsel ve finansal sorunlar ifadesi net değil. Ricamız komite önergesinde alanı daraltın. İhale usulsüzlük iddialarının araştırılması çerçevesine getirin.” şeklinde konuştu.

TAÇOY: “KIB-TEK’TEKİ SİSTEMDE MUHAKKAK POLİSİYE TEDBİRLERİN ALINMASI GEREK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, önergeye “hayır” demeyeceklerini söyledi.

Taçoy, “Peşin olarak hüküm getirmeyin, araştırma yapılsın. Bunu takip edelim. Gerekirse polisi de göreve çağıralım. Buna bakan olarak ihtiyacım var. Kıb-Tek’teki sistemde muhakkak polisiye tedbirlerin alınması gerek” dedi.

Taçoy, “Mal Varlığı Bildirim Yasası yeni şekli ile geçirilmeli. Toplumun temizliği için bir şey konuşacak ve yapacaksak bunu yapalım. Yasaya ceza da koyalım” dedi.

Akaryakıt ihalesine değinen, bunun uluslararası bir ihale olduğunu, hükümet değişikliği nedeniyle ihalenin geciktiğini belirten Taçoy, “Sistem nedeniyle gecikme oldu. Art niyete araştırma komitesi karar versin” şeklinde konuştu.

Enerjiden sorumlu bakan olarak tüm Meclis’in desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Taçoy, “Gözümüzü dört açmalıyız… en ufak bilgiyi değerlendirmeliyiz. Bu iş, Yönetim Kurulu ile bitmez. Burası hepimizin sorumluluğunda. Komite kurulsun. Polis ve Savcılığı göreve çağırmak benim asli görevim olsun. Bir suç varsa açığa çıksın” dedi.

SANER: “UBP MECLİS’TE AÇILMAK İSTENEN HİÇBİR ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE RET OYU VERMEDİ”

UBP milletvekili Hamza Ersan Saner, UBP olarak Meclis’te açılmak istenen hiçbir araştırma önergesine ret oyu vermediklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yerinden söz alarak, “Kaç tanesini sonuca ulaştırdınız?” diye sordu.

Saner, komiteye katılımın önemli olacağını söyledi, bu eleştiride bulunanların katılımı da takip edeceklerini söyledi.

“Usulsüzlükleri yapan da yaptıran da bu ülkede” diyen Saner, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

ARIKLI’NIN ÖNERGESİNE OY BİRLİĞİ

Konuşmaların ardından önerge oylandı.

Arıklı’nın önergesi “KIB-TEK'teki İhale Usulsüzlükleri ile Yönetsel ve Finansal Sorunların Ortaya Çıkarılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması” şeklindeydi.

Arıklı, Akasoy’un önergesi üzerine önerge ismi değiştirdi. Önergenin adı, “Kıb-Tek’te ihale usulsüzlüğü yapılıp yapılmadığına dair araştırma komitesi oluşturulması“ olarak değiştirildi.

Komite oluşturulması oybirliği ile kabul edildi.

Öte yandan Genel Kurul’da, Birleştirilmiş Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapıldı. Tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

25/11/2019 19:20