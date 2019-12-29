KIB-TEK’te 7 farklı münhal kadrosu için bugün sınav yapılıyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali’ndaki 7 farklı münhal kadrosu için bugün sınav yapılıyor
29/12/2019
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Sınav sonucunda başarılı olacak 28 kişi istihdam edilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali’na 5 makine mühendisi, 1 elektrik veya elektrik ve elektronik mühendisi, 1 kimya mühendisi, 14 makine teknisyeni, 5 elektrik teknisyeni, 1 kimyager ve 1 argon kaynakcısı istihdamı için sınav yapılacak.
7 farklı münhal kadrosu için başvuran 251 aday, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda sınava girecek.