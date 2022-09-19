Kıb-Tek’te akaryakıt ihalesi yeniden iptal

Merkezi İhale Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 200 bin ton akaryakıt ihalesi ikinci kez iptal edildi.

Başbakan Ünal Üstel konuyla ilgili yaptığı açıklamada akaryakıt ihalesinde daha düşük teklifler varken böyle bir sonucun Kabul edilemez olduğunu söyleyerek “kamu yararı benim için esastır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, başbakan olarak, göreve başladığı günden itibaren kamu yararı ve halkın çıkarlarını koruma noktasında kararlı bir duruş sergilediğini ifade ederek bundan sonra da bu tutumu sürdüreceğini kaydetti.

Üstel, “Benim için esas olan Kıbrıs Türk Halkının refah düzeyini yükseltmek, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde halkımın yararına kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisinin gelişiminin önünü açmak olmuştur. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşanan gelişmelere karşı bakış açım ve yaklaşımım bu çerçevede gerçekleşmiştir” dedi.

“Navlun bedelinin daha düşük olabileceği görüldü”

Başbakan Ünal Üstel, elektrik arzındaki açığı gidermek ve önümüzdeki süreçte yakıt açısından problem yaşamamamız adına Akaryakıt Taşıma ve Temin ihalesine çıkıldığını fakat ihalede fiyat açısından büyük farklılıklar olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

19,80 ile 45 dolarları bulan teklifler olduğunu kaydeden Üstel, pazarlık usulü yapılan son ihalede verilen teklifler arasında navlun bedelinin öngörülenden daha düşük olabileceğinin görüldüğünü belirtti.

“Navlunun düşüş trendinde olduğu gözlemlendi”

Üstel, yapılan değerlendirmede akaryakıt alımında navlun piyasasının düşüş trendinde olduğu gerçeği tespit edildiğini açıklayarak kurumun ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de dikkate alındığında yapılan son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmamasının yanı sıra, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağını belirtti.

“İptal edip yeniden ihaleye çıkacağız”

Üstel, “bu nedenle mevcut akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin iptal edilip yeniden en kısa sürede pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının ve en düşük fiyatı veren firmaya ihalenin verilmesinin en hakkaniyetli ve ülke menfaatleri adına en doğru karar olacağı tespitini yaparak gerekli talimatları verdim. Bu çerçevede açıklanan ihalenin iptal edilmesi ve yeni düzenlemeler ile en kısa sürede ihaleye çıkılması konusunda gereği yapılacaktır. Bu yapılırken, akaryakıt taşıma ve temin şartname ve sözleşmesinde kamu yararı açısından değişikliğe de gidilecektir” diye konuştu.

İhale şartları değişiyor

Üstel açıklamasını şöyle tamamladı: “Şöyle ki; yeni çıkılacak ihalede en düşük keşif bedeli saptanarak ihaleye çıkılması, alımı öngörülecek olan tonajın akaryakıt navlun bedellerinin düşüş eğiliminde olmasından ötürü yeni bir fırsat yakalanabilmesi adına 150000 +- %20 Metrik ton üzerinden belirlenmesi, ihaleyi kazanan firmanın ilk gemisinin 12000 metrik tonluk yakıtının depozito olarak Kurum deposunda bulunması ve sözleşmenin sonunda ilgili firmaya ödenmesi, önceki ihalede 2500000 $ olarak belirlenen teminat bedelinin 8000000 $ olarak tadil edilmesi konularında revizeye gidilmesi hususunda gereği yapılacaktır. Yapılacak bu düzenlemeler ile 10 gün çerisinde ihaleye çıkılarak ivedilikle sonuç alınması sağlanacaktır. Böylece kuruma ucuza yakıt taşıma ve temin hizmeti sağlanabilecek ve halkımız da alınan ucuz taşımacılık bedeli ile herhangi bir ek mali külfet altına girmeyecek, bu düzenlemeler ile topyekün kamu yararı sağlanacaktır. Ayrıca kaynak israfının önüne geçilmesi ile Kurumun da içinde bulunduğu olumsuz mali yapı daha da zarar almayacak ve elektrik arz güvenliği açısından gerekli tedbirler alınacaktır.”

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19/09/2022 14:56