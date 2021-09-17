Kıb- Tek’te ciddi ihmaller raporlanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ihalesiz doğrudan akaryakıt alımı ve bahse konu akaryakıtın kalitesi konusunda kamuoyunda artan şikayetlerin ardından Mali Denetçi Sayıştay araştırma başlattı.

KIB-TEK ile ilgili rapor hazırlayan Sayıştay’ın ciddi bulgulara ulaştığı ve kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi. Raporun kısa sürede tamamlanacağı ve tüm kesimlere iletileceği belirtiliyor.

Elde edilen bilgilere göre, ihalesiz yakıt alımlarını inceleyen Sayıştay, kaliteli yakıta göre ucuz olan ancak kirli yakıta göre piyasa fiyatının üzerinde olan kirli yakıt alındığını tespit etti.

Sayıştay raporunda ayrıca kötü yakıt nedeniyle jeneratörlerin gördüğü zarar da araştırma kapsamına alındı. Zararın ihmalden kaynaklandığına bulgu yapılması halinde, oluşan zararın mali sorumluluğunun kime ait olduğu da raporda yer alacak.

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17/09/2021 15:34