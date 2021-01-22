Kıb-Tek’te Devir Teslim Yapıldı

Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.

ads
22/01/2021

ads
Kıb-Tek’te Devir Teslim Yapıldı

Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Selim Gökbörü, Kıb-Tek’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Turan Büyükyılmaz’a devretti.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN YARARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Turan Büyükyılmaz törende yaptığı konuşmada, Selim Gökbörü’ye, bugüne kadar kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yönetim kurulu olarak görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için çalışacaklarını belirtti.

Büyükyılmaz, çevreye duyarlı ve daha ucuz elektrik enerjisi sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Kıb-Tek’te radikal kararlar alınması ve önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade eden Büyükyılmaz, yapılacak tüm çalışmaların basın yolu ile de duyurulacağını kaydetti.

Kıb-Tek’te yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Asbaşkan Ahmet Ataksoy, Yönetim Kurulu üyeleri; Ali Akın Önder, Bülent Kaya, Ömer Çete.”

22/01/2021 16:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Turan Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.