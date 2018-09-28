Kıb-Tek’te inceleme başladı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda 2017 yılına yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Son iki gündür basında gündeme gelen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski yönetiminin 2017 yılında yaptığı harcamalar ve kurumu zarara uğrattığı yönündeki iddialar hakkında Maliye Teftiş İnceleme Kurulu müfettişleri konuyu araştırmaya başlamıştır ve suç unsuru bulunması halinde konu Savcılık’a intikal ettirilecektir.” denildi.