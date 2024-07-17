Kıb- TEK’te skandallar bitmiyor

Kıb-Tek, 10 Haziran 2024 tarihinde yayımladığı raporda, 143/2024 numaralı elektronik sayaç alımı ihalesine katılan firmaların tekliflerini teknik açıdan değerlendirdi. Raporda, tekliflerin teknik şartnamelere uygunluğu ve firmaların yeterlilikleri incelendi. Ancak, değerlendirme raporundaki olumsuz görüşlere rağmen ihale sürecinin devam ettirilmesi, kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Gizde İletişim Ltd. İhaleden Çekildi

İhalenin ilk düşük teklifi olan Gizde İletişim Ltd. firmasının ISKRAEMECO marka 1 faz sayaç teklifi, firmanın merkezi ihale komisyonuna ihaleden çekildiğini beyan etmesiyle değerlendirilemedi. Bu durum, firmanın teklifinin teknik açıdan incelenmemesine yol açtı.

Elif LPG Akaryakıt Dağıtım San. Tic. Teklifinin İncelenmesi

İhalenin ikinci düşük teklifi olan Elif LPG Akaryakıt Dağıtım San. Tic. firmasının BAYLAN marka 1 faz sayaç teklifi detaylı olarak incelendi. Firma, teknik şartname ve özel hususlar şartnamesi gerekliliklerini yerine getiremediği tespit edildi. Teknik değerlendirme raporunda şu bulgulara yer verildi:

Tip Testleri ve Belgeler: Teknik şartname madde 1.2.3'e göre, tip test raporlarının sözleşme öncesi sunulması gerektiği belirtilmiştir. Ancak firma, bu belgeleri sunmamıştır. Özel hususlar şartnamesi madde 19'da belirtilen, TSE, CESI, KEMA, TÜV, NMI veya PTB uygunluğunu belgeleyen dokümanların eksik olduğu tespit edilmiştir.

Bağımsız Laboratuvar Akreditasyonu: TSE'nin Merkezi İhale Komisyonu'na, BAYLAN Elektronik Sayaç deney laboratuvarının TSE tarafından akredite edildiğini beyan etmesine rağmen, komisyon bu belgenin bağımsız bir test laboratuvarı olup olmadığını belirleyememiştir.

Koruma Sınıfı ve Ek İzolasyon Sınıfı: Teknik şartname madde 1.3.13'te belirtilen koruma sınıfı ve ek izolasyon sınıfı numunesi sunulmamıştır.

İhale Sürecinde Şeffaflık ve Adalet Tartışmaları

Kıb-Tek'in merkezi ihale komisyonuna sunduğu bu teknik değerlendirme raporu, ihaleye katılan firmaların tekliflerinin teknik şartnamelere uygunluğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Raporda belirtilen eksiklikler ve uyumsuzluklar, ihalenin sonucunu etkileyebilecek önemli faktörler olarak değerlendiriliyor. Ancak, tüm bu olumsuz görüşlere rağmen ihale sürecinin devam ettirilmesi, "kıyak sayaç ihalesi" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kamuoyunda Tepki

Kıb-Tek'in nihai kararını bu rapor doğrultusunda vermeye hazırlanması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Teknik değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ihale sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmediği yönünde eleştiriler arttı. Kamuoyu, ihalenin sonucunu ve Kıb-Tek'in bu konudaki nihai kararını merakla beklerken, skandalların ardı arkası kesilmiyor.

İhale sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde ilerlemesi için atılacak adımlar, kurumun geleceği açısından kritik önem taşıyor.