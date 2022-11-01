KIB-TEK’teki gelişmeleri kanıksamayın, birkaç yıldır yaşananlar olağan değildir

Sürekliliği olan konuları, sorunları sıkça gündeme getirdiğimizde “yine mi aynı konu?” der bazı vatandaşlar…

Halbuki öyle sorunlar vardır ki istisnasız her gün gündeme taşımak, unutturmamak, sorun çözülene kadar sorumlularının yüzüne vurmak gerekir.

Kanıksamak da ciddi bir toplum sorunudur ülkemizde…

Sorun çözülene kadar gündemde kalmasını isteyeceklerine “yapacak başka haber bulamıyor musunuz?” ya da “yazacak başka konunuz yok mu?” diyor bazıları…

Bu ülkede sorunların çözülememesinin bir nedeni de vatandaşların çoğunluğunun yaşadığı sorunları olağan karşılamasındandır.

Ülkeyi yönetenler, vatandaşların çoğunluğunun yaşanan sorunları kanıksadığını, olağan karşıladığını biliyor ve “Bir süre bağırıp susacaklar” diyerek ya sorunları çözmüyor ya da bildiğini okuyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yaşanan sorunlar ya da istismarlar zinciri bu nedenle son bulmak bilmiyor.

KIB-TEK’le ilgili çıkan haberler artık “olağan şeyler” olarak değerlendiriliyor.

Halbuki bu ihmaller zincirinin hiçbiri normal değil, tam bir skandaldır.

Bazı insanlar artık KIB-TEK’te yaşananları anlamakta zorlandıklarını, neden skandalların sonunun gelmediğini soruyor.

Aslında ortada anlaşılmayacak bir durum yok, besbelli toplumun gözünün önünde oyunlar oynanıyor ve herkes aptal yerine konuluyor.

Neler olup bittiğini anlamayanlar Sayıştay raporuna baksın.

Medyadaki haberlere, muhalefetin anlattıklarına, sivil toplum örgütlerinin bulgularına inanmayanlar Sayıştay’a inanır artık herhalde…

Sayıştay’ın KIB-TEK raporuna göre, 5 ihale konusunda 62 ayrı ihlal tespit edildi.

Kurum milyonlarca zarara uğratıldı… “Milyonlarca” diyorum ya, yarım trilyona yakın bir zarardan söz ediliyor. Daha ne olsun değil mi?

Önce ihale sistemi bozuldu, ardından da ihaleler çeşitli gerekçelerle bir türlü sonuçlanamadı ama doğrudan alımlarda birkaç şirket hep gündemde oldu.

Doğrudan yakıt alımlarının ilk yıldızıydı TPIC, sonra İçkale diye bir şirket girdi hayatımıza, sonra devran döndü tekrar sıra TPIC’e geldi.

TPIC’le ilk başta bazı sıkıntılar yaşanmıştı ama artık yaşanmayacakmış, yeniden sahne alan TPIC bu kez daha hesaplı ve daha temiz yakıt getirecekmiş bize…

Öyle mi olacak gerçekten? Belki de öyle olacak ama biz neden inanmakta zorlanıyoruz?

Çünkü bugüne kadar söylenen birçok şey gerçek çıkmadı.

Çünkü bugüne kadar kalkışılan birçok iş yarım kaldı, yapılmaktan vazgeçildi, birçoğu fiyaskoya dönüştü.

Şimdi çok hesaplı olacağı iddia edilen KIB-TEK’e doğrudan yakıt alım sisteminden söz ediliyor.

Bu kadar çok zarara uğratıldıktan sonra bulmuşlar bir çözüm ne kadar inandırıcı olmasa da…

Peki Sayıştay’ın doğrudan alımları hatalı bulması, ihale sisteminin doğru olduğuna dikkat çekmesi ne olacak? Sayıştay raporları boşuna mı yapılıyor?

Ola ki bir gün bir şekilde her şey yoluna girecek, peki bu kadar zararın hesabı kime sorulacak?

Kurumu bu kadar zora sokanlar, zarara uğratanlar hesap vermeyecek mi, kimse cezalandırılmayacak mı, yapanların yanına mı kalacak?

Mutlaka cezalandırılanlar olmalı ki gelecek yıllarda, gelecek nesiller benzer hatalar yapmasın, bilsinler ki ihmallerinin, istismarlarının bir bedeli var, yaparlarsa cezasını çekecekler.

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01/11/2022 22:45