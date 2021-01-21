KIB-TEK’teki vurgunu ortaya çıkaracağız

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundaki (KIB-TEK) vurgunu ortaya çıkaracaklarını iddia etti.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

KIB-TEK’te görevlendirdiğimiz kişiler işini bilen arkadaşlar oradaki vurgunu ortaya çıkaracak.

"KIB-TEK'ten nemalanan 2-3 aile var. Akaryakıt taşınması için 37.80 dolara ihale edilen anlaşmayı 30 doların altına indireceğim kurum 8 dolar kar edecek. Bu fark kurumun cebinde kalacak. Buna neden engel olunuyor. Elden 1-2 teklif alınacak. Mevcut firmalar da katılabilir. Mevcut firmalardan mal almaya devam edeceğimizi söyleyerek algı operasyonu yaratmak istiyorlar bunun böyle olmayacağını görünce sendika yönetiminin yüzü kızaracak. Bu memlekette sesi çok çıkan hakarete varan açıklamalar yapanların haklı olduğu düşünülür. Kurumu içinde bulunduğu bataktan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız".

Bu habere tepkiniz:



21/01/2021 09:51