Kıb-Tek’ten borcu olan abonelere duyuru

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04/02/2025

Kıb-Tek’ten borcu olan abonelere duyuru

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), geçen ay ve öncesine ait borcu olan abonelerin elektriğinin yarın kesileceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş Ocak 2025 dönemi ve öncesine ait 675 TL üzeri borcu olan aboneler ile taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin yarın kesileceği duyuruldu.

Açıklamada, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.

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TAGS: Kıb-Tek, borç
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