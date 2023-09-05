Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı

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05/09/2023

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Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş (Ağustos 2023 dönemi ve öncesi) ve 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan özel ve tüzel abonelerin elektriğinin 11 Eylül Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin, kurumla yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelere de yapılacağı kaydedilerek, mağduriyet yaşanmaması için abonelerin gerekli ödemeleri yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca, yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğu hatırlatıldı.

05/09/2023 11:45
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TAGS: kıb-tek, borç, ödeme, elektrik, kesinti,
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