KIB-TEK'ten elektriğe yüzde 15 zam!

Elektrik ücretlerine yarından geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı.

Kurumun abonelerine uyguladığı maktu ücretlere de asgari ücretteki artış oranı olan yüzde 19.19 artış geldi.

Hizmet ve depozit ücretleri ise brüt asgari ücretin değişik oranlarında arttı.

Kıb-Tek açıklamasında, elektrik enerjisi satış ücretlerine yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtilerek, tarife türlerine göre alınan depozit tutarları ve maktu ücretlerin de yeni asgari ücret miktarı üzerinden yeniden güncellendiği ve yeni tarifenin 1 Ekim’den yani yarından itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Tarife ücretlerine gelen yüzde 15’lik artış yanında maktu ücretlere asgari ücretteki artış oranı olan yüzde 19.19 oranında artış uygulanacak.

Hizmet ve depozit ücretlerine ise brüt asgari ücretin değişik oranlarında artış yapıldı.

Konut tarifesinde 0-250 kilowatt/saat tüketimin 3.7141 TL olan ücreti yarından itibaren 4.3026 TL'ye yükselecek.

251 ile 500 kilowatt/saat tüketimi olan abonelerin kilowatt/saat başına 7.7185 TL olan tarifesi zamla birlikte 8.8763 TL'ye çıkacak.