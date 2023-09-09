KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

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09/09/2023

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KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş (Ağustos 2023 dönemi ve öncesi) ve 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan özel ve tüzel abonelerin elektriğinin 11 Eylül Pazartesi günü kesileceğini hatırlattı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin, kurumla yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelere de yapılacağı kaydedilerek, mağduriyet yaşanmaması için abonelerin gerekli ödemeleri yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğu da hatırlatıldı.

09/09/2023 10:14
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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs, KIB-TEK, Elektrik borcu
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