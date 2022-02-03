KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

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03/02/2022

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KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Şubat 2022 devresi faturaları dışında, 469 TL üzerinde ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş,  özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektriğinin Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamada, “07 Şubat 2022 Pazartesi günü, (2022/02) faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş,  özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.

03/02/2022 11:21
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TAGS: KIB-TEK, elektrik borcu
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