KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borcu olan abonelerinin elektriklerinin, 6 Şubat’ta kesileceğini duyurdu.

Duyuruda, son ödeme tarihi dolmuş (Ocak 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş 675 TL ve üzeri faturası olan hesaplar ile KIB-TEK ile taksit sözleşmesi yapmış ancak taksit geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin salı günü kesileceği belirtildi.

Duyuruda yeni kesme ulama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.