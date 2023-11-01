KIB-TEK'ten elektrik zammı açıklaması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik tarifelerindeki fiyat artışının yüzde 31 olarak açıklanmasının ardından artışın yüzde 15'e çekilmesine karar verildiğini, aradaki farkın da Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından açıklanan ve kamuoyunun gündemine gelen elektrik tarifelerine yapılan yüzde 31 oranındaki artış ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan yanlış ve/veya yanıltıcı haberler üzerine açıklama yapılma ihtiyacı hissedilmiştir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından kamuoyunun bilgisine getirilen yüzde 31 oranındaki fiyat artışı tamamen global akaryakıt fiyatlarının artması ve döviz kurlarında yaşanan yükseliş doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile KKTC Maliye Bakanlığı arasında artış oranının kamuoyu ile paylaşılmasının ardından yapılan istişareler neticesinde, bu oran yüzde 15’e çekilmiş ve aradaki farkın ise KKTC Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Bazı basın yayın organlarında ve/veya sosyal medyada çıkan söz konusu iddialara göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun personel alması nedeni ile elektrik tarifelerine artış yaptığı yönündeki haberler kesinlikle gerçekleri yansıtmamakta olup, toplumu yanıltıcı yöndedir. Yapılan fiyat artışının global akaryakıt maliyetlerindeki artış nispetinde gerçekleştirildiğini, söz konusu haber içeriklerinde iddia edildiği üzere personel giderlerinin söz konusu artışa herhangi bir etkisinin olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.