Kıb-Tek’ten mahkemelere “ara emri” misillemesi

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09/09/2021

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Kıb-Tek’ten mahkemelere “ara emri” misillemesi

Yüksek İdare Mahkemesi’nin dün Kıb-Tek aleyhine hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri kararı vermesinin ardından bugün mahkemelerin elektriği kesildi. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bugün sosyal medyadan paylaştığı bir gönderide “Dün Yüksek İdare Mahkemesi, KIB-TEK aleyhine hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri verdi. Bugün Mahkemelerin elektrikleri KIB-TEK tarafından kesildi. İçinde bulunduğumuz son durum bu!” ifadelerine yer verdi.

09/09/2021 10:01
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TAGS: Kıb-Tek, mahkeme, ara emri, hasan esandağlı, haber, kıbrıs, elektrik
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