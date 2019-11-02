Onurhan'dan Münhal ve Üçlü Tarife Açıklaması

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, personel istihdamı yapılacağını duyurarak münhal ilanının birkaç gün içinde resmi web sitesinden yayınlanacağını bildirdi. Üçlü tarife hakkında da açıklama yapan Erdal Onurhan, "Üçlü tarifenin tüketimde tasarrufa neden olduğunu şimdiden söylemek, bazı açıklamaların aksine, bilimsel olmayacaktır"dedi.

Onurhan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

KIBTEK ile ilgili bazı hususları FB arkadaşlarımın bilgisine getirmek bağlamında:

-Buhar santrallarının kurulumu döneminde işe başlayan bir çok değerli mühendisimiz ve teknik personelimiz yaş sınırından dolayı emekli olmuş veya kısa süre içinde emekli olacak. Maalesef, kendileri istekli bile olsalar, çalışmaya devam etmeleri yasal olarak mümkün değil. Boşluğu doldurmak amacıyla, 28 teknik personel istihdamı için onay talep ettiğimiz Başbakanlıktan gerekli olur gelmiştir. Bir kaç güne kadar medyada ve web sitemizde münhal ilanlarını göreceksiniz.

-Yaptığımız gözlem ve değerlendirmede başarılı bulduğumuz çağrı merkezimizin personel sayısının da yetersiz olduğu sonucuna vardık. Uzun saatler, halkımızın her türlü sorununa ve şikayetine nazik bir üslupla yanıt veren bu birimimize de 8 yeni personel istihdam edilecektir.

-Mevcut elektronik sayaçların ön ödemeli modda çalışmaları için yapılmakta olan testler sonlanmak üzeredir. Bunun gerçekleşmesine önem veriyoruz. Bu uygulama ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bilgileri aktaracağız. Bu uygulamanın gerek tüketimde israfı önlemek, gerekse yurt, apartman ve benzeri yerleri rahatlatmak açısından elzem olduğuna inanmaktayız. Kontür yüklemelerinin uzaktan yapılması için gerekli önlemlerin alınması hususunda da ayrı bir çalışmamız olacak.

-Daha önce açıkladığımız üzere, kış tarifesi dün yürürlüğe girdi. İstatistiki bilgilerin mümkün olduğunca doğru olabilmesi en az bir yıllık uygulama sonucu ortaya çıkabilir. Çoklu tarifenin tasarruf getirip getirmediğini şimdi söylemek olası değil. Anlamlı bir sürenin sonunda gerekli açıklama, tabii ki, yapılacaktır. Üçlü tarifenin tüketimde tasarrufa neden olduğunu şimdiden söylemek, bazı açıklamaların aksine, bilimsel olmayacaktır.

-Üzülerek söylemek durumundayım, ama, dağıtım alt yapımıza yeteri kadar yatırım yapılmadığı ortada. Gerilim oynamaları, şimşek/yıldırım/yağmur durumlarına oluşan arıza ve kesintilerin en aza indirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatılacaktır. KIBTEK'in en acil yatırım konusu bu olmalıdır.

-Tahsilatın hızlandırılması için bazı önlemler meyvesini vermeye başladı. Borcundan dolayı kesilen elektrik enerjisi, gerekli ödeme veya yapılandırılma yapılmadan artık bağlanmıyor. Eski alışkanlıkların terkedilmesi gerektir. Tarifelerde artış olmamasına ve güneş enerjisinin daha yaygın olarak kullanılmasına karşın aylık tahsilat 150-160 Milyon TL bandında seyretmektedir. Acil bir durum oluşmadığı sürece, yeni bir borçlanmayı öngörmüyoruz Bu eğilim böyle devam ederse 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm borçlarımızı sıfırlamak mümkün olabilecektir.

02/11/2019 11:14