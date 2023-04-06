KIB-TEK'ten önemli Duyuru!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, vatandaşların acil durumlar için 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattına ulaşılabileceklerini duyurdu.

Kıb-Tek Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) iş yapmama kararı nedeniyle “Çağrı Merkezi”nin devre dışı kaldığını belirterek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına acil durumlara cevap verilebilmesi amacıyla 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattının devreye alındığını kaydetti.

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06/04/2023 11:05