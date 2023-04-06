KIB-TEK'ten önemli Duyuru!

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06/04/2023

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KIB-TEK'ten önemli Duyuru!

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, vatandaşların acil durumlar için 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattına ulaşılabileceklerini duyurdu.

Kıb-Tek Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) iş yapmama kararı nedeniyle “Çağrı Merkezi”nin devre dışı kaldığını belirterek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına acil durumlara cevap verilebilmesi amacıyla 0548 829 62 30 numaralı ihbar hattının devreye alındığını kaydetti.

06/04/2023 11:05
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TAGS: KIB-TEK, haber, kktc
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