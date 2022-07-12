Kıb- TEK’ten yeni duyuru: Arıza dışında kesinti olmayacak

Akşam saatlerinde 2’şer saatlik elektrik kesintisi yapılacağı ifade edilen açıklamanın yanlış bilgiden dolayı olduğu ifade edildi.

Kıb-tek’ in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün akşam saatlerinde yanlış bilgi neticesinde servis edilen ve sosyal medya ile bazı basin yayın organlarında yeniden elektrik kesintilerine gidileceği haberleri yayınlanmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere tamamen yanlış bilgilendirme sonucu bir haber yayınlanmıştır.

Santrallarımızda yeterli yakıt stoğumuzun bulunduğunu ve olası bölgesel arızalar dışında herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

Genel Müdürlüğü.

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12/07/2022 21:35