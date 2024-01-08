Kibariye: ''Cumhurbaşkanımıza minnettarım''

Sanatçı Kibariye, Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj verdi. Tuba Kalçık'ın "Roman kimliğinizden dolayı geçmişte hor görüldüğünüzü söylemiştiniz. Bu durumu nasıl aştınız? Roman vatandaşlarımıza devletin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kibariye, devletin her konuda Roman vatandaşlara destek çıktığını belirtti.

"EMİNİM CUMHURBAŞKANIMIZ DAHA DA GÜZEL İMKANLAR SUNACAK ROMANLARA"

Ünlü sanatçı, "Allah katında bütün insanlar eşittir, sadece takvada ayrılır. Bu hakikatlere hakim olan birisi olarak çirkin lafları hiç duymadım, kendimi taşıdım, hor gören insanlar zamanı geldi önümde düğme ilikledi. Hamdolsun doğru kul yıkılmaz, Allah insanı şaşırtmasın ve şımartmasın. Roman kimliğimle gurur duyuyorum. Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu zaman zaman açıkça dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Devletimiz her konuda Roman vatandaşlarımıza destek çıkıyor. Her açıdan Romanlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını hissediyor. Devletimizi her zaman yanlarında hissediyor. Eskiye göre şimdi her şey daha güzel. Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Eminim Cumhurbaşkanımız daha da güzel imkanlar sunacak Romanlara." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızı lider olarak nasıl buluyorsunuz?" sorusuna da cevap veren Kibariye, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat versin, adam gibi adam. Hakikatleri bilen, son derece dürüst bir lider. Ülkemiz için büyük bir şans. Çok büyük işler yaptı Türkiye için. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük, itilmedik, aksine kıymet gördük. Allah'ım Cumhurbaşkanımızın ve eşinin gönlüne göre versin inşallah."