Kibariye'nin acı günü

Ünlü sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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27/08/2022

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Kibariye'nin acı günü

Ünlü sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Annesinin ölümüyle yıkılan Kibariye, Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.

'ŞOFEER ŞOFER!'

Türkiye Makbule Tokmak'ı Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek’e verdiği tepkiyle tanımıştı.

Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

27/08/2022 16:17
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TAGS: Kibariye, Makbule Tokmak
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