KIBATEK Başkanı Metin Turan'a Güney Kore'den ödül

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15/10/2024

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KIBATEK Başkanı Metin Turan'a Güney Kore'den ödül

 Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Başkanı Metin Turan, Güney Kore Changwon KC Uluslararası Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Açıklamaya göre ödül töreni, Güney Kore'nin Changwon kentindeki Kim Dal Jin Edebiyat Müzesi'nde gerçekleşti. Turan'a ödülü, Belediye Başkanı Nam Pyo Hong tarafından takdim edildi.

Jürinin, Metin Turan'ı "İnsanın eşsiz ruhuna olan inancı ve bu inancı şiir yaratımı ile eleştirisi yoluyla somutlaştırma yeteneği" nedeniyle bu ödüle layık gördüğü ifade edildi. Turan, 12 Ekim'de  düzenlenen törende yaptığı konuşmada, edebiyatın insan ruhunu zenginleştiren bir araç olduğunu vurguladı.

15/10/2024 15:00
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TAGS: haber, kıbrıs
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