KIBATEK Türkiye Başkanı Metin Turan’ın şiirleri LyrikLine’a dahil edildi

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) Türkiye Başkanı Metin Turan’ın 13 şiiri, şiir antolojisi Lyrikline’a dahil edildi.

KIBATEK’ten yapılan açıklamada, Lyrikline’ın 1999 yılından bu yana uluslararası şairlere ana dillerinde kendi şiirlerini okuma ve çevirmenler aracılığı ile de başka dillerde yayımlama olanağı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, 2024 yılında Güney Kore’nin Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü de kazanan Metin Turan’ın da kendi sesinden şiirlerinin eklendiği antolojide, şiirlerin Almanca çevirisinin ise çevirmen Aysen Ritzauer tarafından yapıldığı belirtildi.