Kıbport Liman Hizmeleri Kollektif Şirketi: İhaledeki teminat maddesi kabul edilemez

Özkirac Shipping Ltd, Gül-em Shipping Ltd, Manik Free Port Ltd. , Cinsa Shipping Ltd. ve Adaport Terminal Operators Ltd’in oluşturduğu Kıbport Liman Hizmeleri Kollektif Şirketi adına avukat Şefik Aşçıoğulları açıklama yaparak Mağusa Limanı, Mağusa Serbest Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda verilmekte olan hizmetlerin hizmet alımı ihalesinde teminat maddesinin çok fazla olduğunu açıkladı.

Kıbport Liman Hizmeleri Kollektif Şirketi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Merkezi İhale Komisyonluğu tarafından 126/22 sayılı ihale sonrasında müvekkilim, Kıbrıs Türk Liman İşçilerinin Mağusa Limani, Mağusa Serbest Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda verilmekte olan hizmetlerin hizmet alımı başlıklı ihaleye diğer hususlar yanında 20/2016 syl yasanın 32 maddesi gereği %5 kesin teminat maddesine 5.000.000 dolar olmasına itiraz ederek mahkemeye müracaat etmiş, söz konusu ihale bu gelişmeler neticesinde iptal edilmiştir. Ancak, ilgili makamlarca 01.09.2022 tarihinde 271/2022 numaralı ihale ile tekrardan açıklanmış, ancak bu kez de söz konusu ihale 2 ayrı bölgeye ayrılarak (Girne ve Mağusa) ve toplam %5 kesin teminat miktarını da 10.000.000 dolara çıkartılarak üstelik ihale süreci de 2 yıl süreye indirilerek ihaleye katılımı ve kazanımı imkansızlaştırılmaktadır. Müvekkillerim hali hazırda limanlarda uzun süredir hizmet vermekte olan 5 yerel şirketlerin oluşturduğu bir kollektif yapıdır. Limanların hizmetlerinin özelleşmesi olarak başlanan bu süreçte, özel vinçler tüzüğüne bağlı çalışan müvekkilleriminde hizmetlerini kapsayacak şekilde ihale süreçleri genişletilmiş ve halihazırda maksadı ve amacı ihaleye katılımı imkansızlaştırılan, rekabetin olmasını imkansızlaştırılan yani limanlarda KKTC ye ithalat ve ihracatı mümkün kılan yapıyı, tamamen devlet kontrolünden bağımsız olması yanında ticari anlamda da iyi hizmet mantığı dışında tekelci bir yapıya götürülmek istendiği açıktır. Müvvekkillerim, halihazırda bu hizmetleri uzun süreden beri yürüten yerli şirketlerdir ve limanların uzun yıllardır hizmet vermesinde bir fiil hizmet vermektedirler. İdareye, Müteaddit kez kesin teminat miktarının hesaplanmasında "kamuya açık" olarak yayımlanan (Liman Başkanlığı tarafından yayınlanan) kriterler dikkate alınarak %5 kesin teminatı miktarının hesaplanmasını talep ettik ki bu hesaplamaya göre rakam ortalama, 3.650.100.00 Dolar olduğu görülmektedir. Yani, 5.000.000,00 Dolar dahi olsa 2 yıl sürenin yasal teminat miktarının 500.000,00 dolar olacağı açıktır. İdare, tamamen bizim bilimsel ve mantıklı açıklamalarımıza gözlerini yummuş olduğu net bir şekilde görülmektedir. Kamuoyunun bilgisine getirilmekte önemli bir fayda görülmektedir ki, ülkemizde son zamanlarda genel olarak ihale süreçlerinde yaşanan genel sıkıntılar herkesin malumundadır. Ülkemizde limanlar üzerinden de, idarenin gerek Bakanlar Kurulu kararları ile gerekse de ihale süreçleri ile yaşananlar bize, güven duygumuzu sarsmakta, ülkemizin tek kapısı limanlarda özelleştirme adı altında yapılmak istenen işlemlerde şeffaflık, bilimsellikten uzak ve imkansız şartlara yerel işletmelere muhalif veya düşmanca yaklaşıldığı izlenimi vermektedir. Şirketler olarak sivil yapılarımız ile ve gerekse de tüm hukuki yollarla limanların geleceğini korumak ve ülkemizin ticaret kapılarını açık bırakmak adına her türlü mücadeleyi vereceğimizi, kamuoyunun bu süreç içerisinde eylem de dahil vereceğimiz tüm haklı tepkilerimizde eylemlerimizde ve mücadelemizde bize anlayış ve destek vereceğine olan inancımızı belirtiriz.”

02/09/2022 17:11