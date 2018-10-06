‘Kıbrıs ABD için önemli bir stratejik ortak’

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Lefkoşa için yeni büyükelçi adayı Judith Gale Garber’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Lefkoşa’daki ABD büyükelçiliği pozisyonuna atanmasının onaylanması durumunda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için çalışacağı sözü verdiği ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs ABD İçin Önemli Stratejik Ortak- Yeni Amerikan Büyükelçisinden Senato Önünde Güvenceler” başlıklı haberinde, Garber’in konuşmasında “Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarını uzlaşma ve yeniden birleşme çabalarında destekleyeceği sözünü verdiğini” de aktardı.



Konuşmasında “Kıbrıs açısından önemli bir dönem olduğundan ve Kıbrıs’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kavşağında bulunan bir ülke olduğundan” söz eden Garber, “Birleşik Devletlerin, Avrupa-Atlantik İttifakının liderleri olarak, Doğu sınırının güvenceye alınması ve güneyin istikrara kavuşması için, ulusal çıkarlarının kesiştiği yerin de bu kısım olduğuna” işaret etti.



ABD’nin adil ve kalıcı bir çözüm meydana getirmeleri için, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının liderlerini teşvik etme konusundaki taahhüdünün kararlı bir şekilde sürdüğünü savunan Garber, sözlerinin devamında “iki kesimli iki toplumlu federasyon sözünü yerine getirmeleri için liderlerin, sıradan Kıbrıslıların, garantör güçlerin ve BM’nin çabalarını desteklemek için elinden geleni yapacağını” da ifade etti.



“Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslılar açısından daha fazla refaha sahip bir gelecek sağlayacağını” belirten Garber, böyle bir örneğin, adanın ötesinde etkilere sahip olacağını, aynı zamanda Doğu Akdeniz’in her köşesindeki ve tüm dünyadaki ilişkileri güçlendireceğini savundu.



Garber, bunun, acı dolu bir geçmişin ardından yeni bir gelecek tayin etmek isteyenler için, ilham kaynağı olacağını da ifade etti.



Gazete, Garber’ın konuşmasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ise, ABD’nin terörle mücadele, denizde güvenlik ve düzenin sağlanması gibi bir dizi öncelik üzerinde işbirliği yaptığı ‘değerli bir dost’ aynı zamanda ‘önemli bir stratejik ortak’ olarak tanımladığını” da iletti.



Alithia ise Garber’la ilgili haberine “Kıbrıs’la İlgili Her şeyi Biliyor- İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Ulaşmaları İçin İki Lideri ve Diğer Müdahil Tarafları Destekleyeceğini Vurguladı” başlıklarıyla yer verdi.



Gazeteye göre, konuşmasında, Doğu Akdeniz’de doğal gaz kaynakları keşfedilmesine de atıfta bulunan Garber “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki hidrokarbon kaynaklarını geliştirme hakkına olan desteklediklerini vurguladıklarını” belirterek, “bu kaynakların kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adil bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğine inandıklarını” belirtti.



Büyükelçi adayı Garber’in konuşmasını, aralarında Robert Menendez’in de bulunduğu bir dizi senatörün Garber’e yönelik sorularının izlediğini kaydeden gazete, ABD’nin Kıbrıs’taki büyükelçi adayının bir kez daha Robert Menendez’in ısrarlı sorularına karşılık, “Türk işgali” ifadesini kullanmaktan kaçındığını ifade etti.



Gazeteye göre “Kıbrıs’taki Türk müdahalesinin bugün sahip olunan bu trajik bölünmenin olaylarına yol açtığını” ileri süren Garber, “Türk askeri birliklerinin müzakerelerin en hassas konularından biri olduğunu ve nihai çözümün parçalarından biri olduğunu” sözlerine ekledi.