Kıbrıs, AB'nin temiz hava testini geçemedi

Kıbrıs, Avrupa şehirlerinde hava kalitesine dair yapılan son çalışmada kötü bir sıralama elde etti. Hem Limassol hem de Lefkoşa, listenin alt sıralarında yer aldı.

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, Limassol 286. sırada, Lefkoşa ise 372 şehir arasında 288. sırada yer alıyor. Bu sıralamalar, Atina'nın 290. sırada olduğu konumun biraz üzerinde bulunuyor.

Çalışma, Avrupa genelinde kirliliği azaltma ve hava kalitesini iyileştirme çabalarına rağmen, ilerlemenin sınırlı olduğunu, yalnızca 13 Avrupa şehrinin ajans tarafından belirlenen ince partikül madde (PM2.5) seviyelerinin altına düşebildiğini ortaya koydu.

En temiz hava İsveç'in Uppsala şehrinde kaydedildi, ardından yine İsveç'ten Umea geldi. İsveç'in başkenti Stockholm, 11. sırada yer alırken, Finlandiya'nın Helsinki şehri ise 12. sırada bulunuyor. Portekiz'den Faro 3. sırada yer alıyor ve Madeira adasında bulunan Funchal da ilk onda kendine yer buldu.

Analiz, dört Avrupalı'dan üçünün kentsel alanlarda yaşadığını ve çoğunun güvensiz hava kirliliği seviyelerine maruz kaldığını ortaya koydu.

Rapor ayrıca, hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerileriyle uyumlu hale getirilmesinin, hava kirliliğine bağlı erken ölümlerin sayısını önemli ölçüde azaltabileceğini öne sürdü.