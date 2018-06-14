Kıbrıs açıklarında 61 Suriyeli Mülteci Tespit Edildi

Güzelyurt Körfezi açıklarında 61 suriyeli mülteci tespit edildi.

Dün akşam Güney Kıbrıs sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen teknedeki 61 suriyeli mülteci Kokkinotrimithia’daki mülteci kampına gönderildi.

Öte yandan tekneden denize atlayıp kaçmaya çalışan 49 yaşındaki bir adam tutuklandı. Söz konusu kişinin mültecileri Kıbrıs’a getiren şahıs olduğu düşünülüyor

Gemideki altmış adamın çoğunluğu 40 yaşın altındaydı. Genç kadının kocasının geçen yıl başka bir botla geldiğini ve onu beklediğini söyledi.

Polis açıklamasında, Suriyelilerin Türkiye'den geldiği sanılıyor.