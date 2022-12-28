Kıbrıs açıklarında korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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28/12/2022

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Kıbrıs açıklarında korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

28/12/2022 08:17
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TAGS: deprem, türkye, kıbrıs,
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