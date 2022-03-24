Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Girne Anafartalar Lisesi Son Sınıf Öğrencileriyle Buluştu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) KKTC Tanıtım Ofisi ve Anafartalar Lisesi Rehberlik Servisi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; Güzel Sanatlar, Hukuk, Eğitim, Sağlık Bilimleri, Siyaset Bilimleri, İşletme ve Ekonomi ile Meslek Yüksek Okulu Fakültelerinden akademisyenler üniversite adayı öğrencilerle bir araya geldiler.

Lise son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte; alanında deneyimli KAÜ’lü akademisyenler ve KKTC Tanıtım Ofisi yetkilileri üniversite adayı olan gençlere meslek seçimlerinde doğru tercihi yapabilmelerini sağlamak amacıyla günümüzün ve geleceğin geçerli mesleklerini tanıttı. Etkinlik çerçevesinde kurulan tanıtım stantlarında her fakülteden akademisyenlerle birebir konuşma fırsatı bulan öğrenciler; çeşitli teknikleri kullanarak uygulamalı olarak da bölümleri keşfettiler.

Etkinlik kapsamında üniversite adayı öğrencileri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren KKTC Tanıtım Ofisi yetkilileri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak bu yıl itibariyle liseden mezun olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylara, eğitimlerine destek olmak amacıyla verilen geniş eğitim bursu imkânlarından da bahsetti.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yetkilileri geleceğin üniversite adaylarına yol göstermek ve onlara destek olmak amacıyla okul tanıtımlarına ülke çapında devam etmeyi hedeflediğini bildirdi.

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24/03/2022 08:48