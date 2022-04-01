Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü Kermes Düzenliyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü” nedeniyle kermes düzenliyor.

Sokak hayvanları yararına 2 Nisan Cumartesi günü, saat 11:00’de, Lefkeliler Han’ında yer alacak olan etkinlik sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlecek.

Sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını; aşı ve diğer bakımlarını karşılamak amacıyla, kermeste; yiyecek, içecek ve çeşitli hediyelik eşyaların satışının gerçekleştirileceği etkinliğe tüm halk ve hayvanseverler davetlidir.

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01/04/2022 11:42