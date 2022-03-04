Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ressam Semra Bayhanlı ile Seramik ve Heykel Sanatçısı Sevcan Çerkez’i Ağırladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik ve halka açık olarak yaptığı “Fine TALKS” Seminerler dizisi yeni katılımcılarıyla devam ediyor. Kıbrıs’ın iki başarılı sanatçısı ve aynı zamanda ikiz kız kardeşleri Ressam Semra Bayhanlı ile Seramik ve Heykel sanatçısı Sevcan Çerkez “Fine Talks” semineri kapsamında sanatla iç içe geçen hayat hikayelerini aktardı.

Katılımın yoğun olduğu seminerde sanatçılar kendilerine yöneltilen sorularla sanat yolculuklarını, içlerindeki yaratma hissinin nasıl geliştiğini ve ne zaman bu alanda keşfedildiklerinden bahsettiler. Sevcan Çerkez “Çocukken etraftaki çamurları bile desen olarak görürdük, ovalara giderdik yeşili görürdük, ağaçlardaki yapışkanları bir şeyleri tutturmak için kullanmaya çalışırdık. Bir oyun olarak başladığımız çocukluk yıllarımız ileriki yaşlarımızda hobiye dönüştü. Aslında yokluk içindeki bir çocukluk insanı yaratıcılığa iter diyebiliriz.” dedi.

Semra Bayhanlı “İlkokul öğretmenimiz, resimlerimizi ve doğadan topladığımız ürünlerle yaptığımız bazı küçük çalışmaları gördü. Bizim zamanımızda da şimdiki gibi ağırlıklı olarak ezbere dayalı bir sistem olsa da kendisi bizi bir parça bunun dışında bırakmaya çalıştı” diyerek eğitimcilerin çocukların yaratıcı duygularını öldürmek yerine gelişmesi için daha fazla çabalaması gerektiğinin üstünü çizdi. Terzi bir anne ve ayakkabı boyacısı bir babanın çocukları olarak dünyaya gelen sanatçılar çocukken de bir tablonun içinde yaşar gibi hissettiklerini, anne ve babanın bu tip eğilimlerinden dolayı yaratıcılıklarının geliştiğini dile getirdiler.

Sanatçılar, bazı sanat dallarının kişinin çok çalışarak edinimleyebileceği alanlar olduğunu, örneğin eğitim alarak sesler eğitilebilir ancak eğitilmiş ses şarkı söylemeye yetse bile belki bir opera sanatçısı olamayacağını vurguladılar. Semra Bayhanlı “Aslında insanın doğuştan gelen bir sanat yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı insanlar da var ki eğitim sistemimizdeki boşluk sebebiyle kendisini keşfedemiyor.” diye konuştu.

Doğdukları günden bugüne kadar içlerindeki yaratma duygusunun hiç bitmediğini ve karşılarına çıkan tüm zorlukları el ele aştıklarını vurgulayan Semra Bayhanlı “Her çocuk farklı bir dünyadır. Eğitim sistemimiz gereği çocuklar sanata yönelmeye korkuyorlar. Ötekileştirilmekten ve dışlanmaktan korkuyorlar. Farklı olmanın çok fazla kabul görmediği günümüz dünyasında, teknolojinin sağladığı imkanlar gereği aslında sanat icra etmek daha keyifli bir hal alıyor.” diye ekledi. Öte yandan Sevcan Çerkez “Özellikle orta ve lise ölçekli eğitim seviyelerindeki ders içeriklerinde resim ve müzik gibi seçmeli olan derslere daha fazla önem verilmesini öncelikle okul müdürlerinden devamında ise yukarıdan aşağı yönlü değişen ve çocukların üzerinde daha güçlü bir sanat algısının oluşturulması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Seminer boyunca çok çalışmanın önemine vurgu yapan sanatçılar “Eğer bir işi severek yaparsanız, hiç çalışmış gibi hissetmezsin.” dedi. Seminer, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci tarafından takdim edilen teşekkür belgelerinin ardından sona erdi.

Bir Madalyonun İki Sanatçısı

Sevcan Çerkez

Eserleri herkes tarafından büyük ilgi gören Sevcan Çerkez, 1961 yılında ikiz kardeşi Semra Bayhanlı ile Lefkoşa Küçük Kaymaklı ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Lefkoşa’da tamamladı. 1997 ve 2010 yıllarında ikiz kardeşi Semra Bayhanlı ile resim sergisi açtı ve birçok karma sergilere katıldı. 2000 yılında seramik sanatı ile uğraşmaya başladı. Gerçek insan boyutlarında yaptığı seramik heykel çalışmaları büyük beğeni toplamaktadır. Birçok uluslararası seramik atölye çalışmalarına katılmıştır. Kıbrıs’taki birçok yaşanılır ortamlarda gerçekçi ve mizahi tarzdaki seramik heykelleri sergilenmektedir. Güney Afrika ve Türkiye’de kişisel seramik sergileri açan sanatçı çalışmalarına halen devam etmektedir.

Semra Bayhanlı

Ortaya koyduğu eserleriyle toplumda merak uyandıran ve onlara ışık tutan Semra Bayhanlı 1961 yılında ikiz kardeşi Sevcan Çerkez ile dünyaya geldi. Yerel gazetelerde karikatürleri ve çizgi hikayeleri yayınlandı. Kıbrıs Türk Karikatürcüler derneği olarak ülkemizin ilk karikatürist kadını olarak kabul edilir. Halk Sanatları bünyesinde halk bilimi alanında araştırmaların yanı sıra Halk Bilimi Dergisinin yayınlanmasında katkıları oldu. Millî Eğitim Bakanlığına ait ilk ve orta dereceli ders kitaplarını resimlendirdi. Son yıllarda yağlı boya resimleri ile çalışmalarına devam eden sanatçı beş kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı. Sanatçı hala yağlıboya resim yapmaya devam etmektedir.

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04/03/2022 12:11