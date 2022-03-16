Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde ''Kıbrıs’ta Kadın Olmak'' temalı panel gerçekleştirildi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Kıbrıs’ta Kadın Olmak” temalı panel gerçekleştirildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversite’ne ait 55-57 Social Space alanında yapılan etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın Bakanı olan Onur Borman, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker, Unipass Limited Şirketi sahibi ve direktörü Yeşim Direl ve KKTC’nin Milli Sporcu ve Fitness Eğitmeni Hazel Oraç konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Onur Borman, kadınların doğduğu günden itibaren çeşitli cinsiyetçi rol ve tutumlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek “Kadın olarak her birimiz kendi döneminize özgü birtakım zorluklarla karşılaştık ve maalesef bu zorluklarla günümüzde halen karşılaşmaya devam ediyoruz. Önemli olan mücadeleyi bırakmadan daima ileriye bakabilmek, diğer kadınlara örnek olabilmektir.” diyerek insanların sadece 8 Mart günü değil her gün için kadınları hatırlaması ve birlik olup mücadelelerine ortak olması gerektiğinin de üstünü çizdi.

Yaşamın sırrının sevgi olduğunu dile getiren Dr. Gülgün Vaiz “Bu dünyada her şey sevgi üstüne kuruludur. Yaptığınız işi sevmek, başardığınızda mutlu olmak, sizden sonra gelecek olan nesillere örnek olmak kadar güzel bir duygu yoktur.” diyerek gelecek nesiller için yaptıkları işin sevmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Zor şartlarda geçirdiği çocukluk yıllarından da bahseden Vaiz “Hepimizi bu dünyaya bir kadın getiriyor, annelerimiz. Şehit çocukları olan ben ve kardeşim annesi ve büyük nenesi tarafından büyütülen bir ailenin çocuklarıyız. O dönemin söylemiyle ‘başında erkek olmadan’ bizi büyütüp, topluma faydalı birer birey yapan annenin evlatlarıyız. Siz yeni nesle tavsiyem; toplum baskısına, ötekileştirmelere, “başında erkek yok, kadın halinle nasıl başaracaksın” gibi söylemlere kulak asmadan, daima ileriye bakın. Zorluklar olacak ama hiç pes etmeyin. İçinizdeki sevgi, heyecan ve ışığınız daima yolunuzu aydınlatsın.” dedi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürk ise kadınların farklı kültür ve coğrafyalarda birçok dezavantaja maruz kaldığını dolayısıyla kadınların hak arayış mücadelelerinin ne kadar değerli olduğuna vurgu yaptı. Müzeyyen Öztürker “Ben çalışma hayatına başladığımda etrafımda kadın çalışan görmek neredeyse imkansızdı, sürekli erkeklerin ön plana çıkarıldığı, kadınların ‘beceriksiz, güçsüz’ gibi onur kırıcı sözlerle itham edildiği bu ortamlarda tüm gücümle çalıştım, yılmadan, bana sırf kadınım diye biçilen rollere karşı çıkarak dimdik ayakta durdum.” dedi. Öztürker, kadınların sorunlara çözüm bulma yöntemlerinin topluma daima ışık tuttuğunu ve daha özgür, demokratik, barışçıl ve gelişmiş bir toplum için en büyük rolün kadınlara düştüğünü dile getirdi.

Panelde konuşan Yeşim Direl, kadınlara karşı yapılan bu ayrımcılığa eğitim ile son verilebileceğini, eğitimin önce evde aileyle daha sonra okulda öğretmenlerle başladığına vurgu yapan Direl “Gelecek nesiller bizim onlara doğru yolu göstermemizle tüm bu ayrımcılığa karşı durabilir. Anne ve babalar olarak çocuklarımıza kadın ve erkeğin eşit olduğunu, insan hak ve özgürlüklerinin bilincini aşılayarak onları temelden eğitmemiz gerekmektedir.” dedi. Unipass Limited Şirketi sahibi ve direktörü Yeşim Direl “Babamızın kurup bizlere devrettiği işimiz ‘babadan oğula’ değil ‘babadan kıza’ geçti. Ülkemizde ve dünyada buna benzer durumlar çoğaldıkça kadının toplumsal yaşamdaki yeri de aynı derecede değişim ve gelişim gösterecektir.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli sporcusu Hazel Oraç; “Hayatta başarmak istediğiniz şeyler için kimsenin size yardım etmesini beklemeyin çünkü kimse size yardım etmeyecek. Siz yapmak istediklerinize gönülden inanın ve elinizden gelen tüm çabayı durmadan yorulmadan sarf edin ve başarana kadar durmayın. Şunu da asla unutmayın ki bazı şeyleri yapmak imkânsız görünür ta ki biri başarana kadar. Siz başaranlardan olun.” dedi. Katıldığı tüm spor sahnelerinde Kuzey Kıbrıs’ı başarılı bir şekilde temsil eden Hazel Oraç, teknolojiyle birlikte gelişim gösteren sosyal medyanın doğru kullanıldığı takdirde birçok insanın özellikle kadınların sesi olduğuna da dikkat çekti.

Panel KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’nin katılımcılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

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16/03/2022 13:11