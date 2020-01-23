“Kıbrıs Bankası” 400 Milyon Euro’luk Batık Kredi Portföyü Sattı

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 4,2 milyar Euro olduğu açıklandı.

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23/01/2020
HK

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“Kıbrıs Bankası” 400 Milyon Euro’luk Batık Kredi Portföyü Sattı

“Kıbrıs Bankası”nın (Bank Of Cyprus), Norveç’te faaliyet gösteren “B2Holding” şirketine 400 milyon Euro’luk batık kredi portföyü sattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketin Güney Kıbrıs’ta şubesi bulunduğunu ve böylelikle, Rum piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçladığını yazdı.

Haberde, portföyün “B2 Holding” ile “Waterfall Asset Management” adlı şirketlerin adına olacağı kaydedildi.

23/01/2020 13:21
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TAGS: Güney Kıbrıs, ticari denge, haber, kıbrıs, kttc
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