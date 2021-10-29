Kıbrıs Bankası’na Ceza

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29/10/2021

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Kıbrıs Bankası’na Ceza

Güney Kıbrıs Merkez Bankası, 2008-2015 yılları arasında kara para aklamasının önlenmesi yasalarına uymayan “Kıbrıs Bankası’na” 227 bin Euro ceza kesti.

Politis ve diğer gazeteler, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Bankası’na”, 2008-2015 yılları arasında, kara para aklamayla mücadele yasa ve talimatlarının gereklerini yerine getirmemesi sebebiyle 227 bin Euro para cezası kesildiğinin duyurulduğunu aktardı.

Gazete, “Kıbrıs Bankası’nın” ise söz konusu cezayı yargıya taşımaya hazırlandığını aktardı.

29/10/2021 12:23
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TAGS: Kıbrıs Bankası, kktc, haber
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