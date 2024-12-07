Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye yardıma giden Pakistanlı doktor anılarını anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Pakistan'dan Türkiye'ye yardıma gelen sağlık ekibinde yer alan emekli General Doktor Ahmed Karamat, harekat boyunca Türk askerinin moralinin çok yüksek olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşayan 81 yaşındaki emekli General Ahmed Karamat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyareti sırasında, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri AA muhabirine anlattı.

Karamat, harekat esnasında eşinin hamile olduğunu, Türk askerinin tedavisine yardımcı olmak amacıyla Pakistan ordusu tarafından Türkiye'ye gitmekle görevlendirildiğini ve vazifeyi tereddütsüz kabul ettiğini söyledi.

O dönem Ravalpindi'deki askeri patoloji laboratuvarında çalıştığını, 29 kişilik sağlık ekibiyle askeri uçakla ilk önce Adana'ya, sonra aynı gün otobüsle Mersin'in Tarsus ilçesine gittiğini dile getiren Karamat, Türk Kızılayın kendilerine tahsis ettiği bölgede hemen çalışmalara başladığını kaydetti.

Karamat, Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini ve Pakistan halkının Türk halkına karşı derin sevgi beslediğini anlattı.

- Türk ekiple çalıştı

Başta dil sorunu ve çeşitli endişeleri olsa da Türk sağlık ekipleriyle uyum içinde çalışabildiğini ifade eden Karamat, burada arkadaşlar edindiğini ve kimileriyle uzun yıllar dostluğunu sürdürdüğünü söyledi.

Bu süreçte ayrıca birçok üst düzey yetkilinin kendilerini ziyaret ettiğini bildiren Karamat, Türk askerleriyle ilgili gözlemleri için de "O dönem, Türk askerlerini Pakistanlı askerlerle kıyaslıyordum. Açıkça söyleyebilirim ki Pakistanlı askerlerden daha iyiydiler. Bu benim kişisel gözlemim. Moralleri çok yüksekti." diye konuştu.

Doktor Karamat, o dönem Kıbrıs Türk halkının acılarını kendi acısıymış gibi hissettiğini dile getirdi.

- "Türkiye'ye kesinlikle yine gitmeyi isterim"

Ankara ve İstanbul'u çok sevdiğini belirten Karamat, "Türkiye'ye, Ocak 2003'te ikinci kez gittim. Kesinlikle yine gitmeyi isterim. Hala aklımda. Çünkü eşim Türkiye'yi görmedi. İkinci defa gittiğimde onu götürmediğim için bana kızdı. Onu da götürmeliydim." ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Türkiye arasındaki sevginin sınırının olmadığını vurgulayan Karamat, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Halkımız Türkiye'ye karşı sevgi ve şefkat besliyor. Ülkemizden Türkiye'ye kim giderse gitsin iyi karşılanıyor. Türkiye'den de Pakistan'a kim gelirse gelsin çok iyi karşılanıyor. Bu da karşılıklı sahip olduğumuz kardeşliği ve sevgiyi gösteriyor."

Karamat, elçiliği ziyareti sırasında da Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve diplomatlara o döneme ait fotoğraflarını gösterdi, Türk halkından övgüyle bahsetti.

Ahmed Karamat, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi.