Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da tören düzenlendi
21/07/2024
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum kuruluşların temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.
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