Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Air Badminton Şenliği Düzenleniyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, Tarsan Çiftlik sponsorluğunda ve Türkiye Büyükelçiliği'nin destekleriyle düzenlenecek olan Air Badminton Şenliği için Türkiye Badminton Federasyonu'ndan geniş katılım sağlandı. Şenlik için ülkemize gelen heyette Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı ile Genel Sekreter Aytekin Keleş yer aldı.

Air Badminton Şenliği öncesinde, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ile birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret eden heyet, ayrıca KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, iki federasyon arasındaki uyumlu iş birliği, KKTC sporuna ve gençliğine verilen destek ile ileride yapılması planlanan projeler ele alındı ve karşılıklı hediyeler takdim edildi.