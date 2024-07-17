''Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı'' konulu pul serisi ve ilk gün zarfı cuma günü satışa çıkarılacak

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17/07/2024

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''Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı'' konulu pul serisi ve ilk gün zarfı cuma günü satışa çıkarılacak

Posta Dairesi, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı” konulu pul serisi ve ilk gün zarfını 19 Temmuz Cuma günü satışa çıkaracak.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, baskısı ve perforesi Devlet Basımevi’nde yapılan pul serisi ve ilk gün zarfının hazırlanmasına Sabahattin İsmail katkı koydu.

Dijital baskı usulü ile dörtlü tabakalar halinde filigranlı kağıda 30 bin adet basılan pullar 35 TL’den, 2 bin adet basılan ilk gün zarfı ise 45 TL’den satışa sunulacak.

17/07/2024 11:37
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TAGS: Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı, pul serisi
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