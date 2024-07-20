Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına özel Girne’de denizde resmi geçit töreni

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50’nci yılına özel bugün Girne’de TGG Anadolu rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit töreni icra edildi. Geçiş sırasında iki Akıncı İHA ve F-16 uçakları gemilere eşlik etti, Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılı kapsamında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC makamlarının koordinesinde Girne’de denizde resmi geçit töreni yapıldı.

Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda konuk Girne Dome Otel’den izledi.

Girne açıklarındaki resmi geçit töreni saat 18.00’da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TGG Anadolu gemisi rehberliğinde 50 gemiyle icra edildi. Gemiler, geçiş sırasında gemi personeli güvertede sıralanacak "çimariva" selamında bulundu.

Geçişte, üç deniz karakol uçağı, dokuz helikopter, iki Akıncı İHA ve altı F-16 da gemilere eşlik etti.

Geçiş esnasında TGG Anadolu tarafından 21 pare top atışı da yapıldı.

Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri uçuşu yapıp, bayrağın renklerini gökyüzüne taşıdı.

Türk Yıldızlarının uçuş gösterisi ve gemilerin geçit törenini ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla Girne Antik Limanı'nı dolduran çok sayıda vatandaş da izleyip, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Fotoğraflar: Erol Uysal - TAK