Kıbrıs Barış Konseyi Typhoon İngiliz savaş uçaklarının Ağrotur’daki üsse gönderilmesini kınadı

Kıbrıs Barış Konseyi (KBK) Typhoon İngiliz savaş uçaklarının Ağrotur’daki üsse gönderilmesini kınadı.

KBK’den yapılan yazılı açıklamada, Ağrotur’daki İngiliz askeri üssünün bir kez daha sıçrama tahtası olarak kullanılmaya hazırlandığı savunuldu.

İngiliz savaş uçaklarının gelişinin ABD, İngiltere ve NATO tarafından Doğu Avrupa'da Ukrayna-Rusya sınırına odaklanan gerilimlerin tırmandırılmasının bir parçasını teşkil ettiği savunulan açıklamada, “NATO’cu güçler halkların geleceğini ve güvenliğini düşünmeksizin savaşa hazırlanmaktadır” denildi.

Kıbrıs Barış Konseyi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İngiliz savaş uçaklarının ülkemizde hoş karşılanmadığına dair net bir mesaj gönderiyoruz: Geldikleri gibi hemen gitsinler! Kıbrıs ne NATO’nun ne de İngiltere’nin saldırıları için kullanacakları bir sıçrama tahtasıdır. İngiliz üsleri, ülkemiz topraklarındaki bir kangrendir ve bölge halklarına karşı sürekli bir tehlikeyi teşkil etmektedir. Kıbrıs halkı olarak, yurdumuzun halklar arasında bir barış ve iş birliği köprüsü olması için mücadele ediyoruz.

Gerilimin tırmandırılmasına ülkemizin hiçbir şekilde dahil edilmemesi, İngiliz ve NATO’cu diğer askeri güçler tarafından kullanılmasına rıza gösterilmemesi yönündeki talebimizi Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine bir kez daha yineliyoruz.”

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18/02/2022 12:21