“Kıbrıs Çevre Hareketi” Karpaz’da üs inşa edilmesine karşı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs Çevre Hareketi”, Karpaz bölgesinde inşa edilmesi planlanan askeri üssün, hem adanın çevresi açısından felaket olduğunu, hem de “Natura 2000” çerçevesinde korunan bölgelerle alakalı gerekliliklerle uyumlu olmadığını ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre “bunun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümü açısından değil, ortak vatanlarının çevresinin korunması açısından da bir gerileme teşkil ettiği” iddiasında bulunan “Kıbrıs Çevre Hareketi”, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerle, çevrenin korunmasına olabildiğince katkıda bulunmaya çalıştığını savundu.

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22/11/2021 11:38