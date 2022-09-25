“Kıbrıs Cumhuriyeti” için demokrasi araştırması

“Economist Group”un araştırma ve analiz bölümü “Economist Intelligence Unit” araştırmasına göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, demokrasi ve hükümetin işleyişi konusunda eksikleri olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, araştırmaya göre “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin demokrasi notunun 10 üzerinden 7,43 olduğunu ve demokratik ülkeler sıralamasında 37. sırada bulunduğunu yazdı.

Gazete, araştırmaya göre Güney Kıbrıs’ın en yüksek notunun 9,17 ile seçim prosedürlerine ilişkin olduğunu; ifade özgürlüğü gibi farklı hak ve özgürlüklerle ilgili notunun 8,24 olduğunu, siyasi katılımda ise 7,22 olduğunu kaydetti.

Demokrasinin sorun gösterdiği noktanın siyasi kültür konusu olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın buradaki notunun 6,88 olduğunu; hükümetin işleyişi konusundaki puanının da 5,36 olduğunu yazdı.

Öte yandan, “Politia Araştırma Merkezi” tarafından Eylül ayında, Güney Kıbrıs genelindeki 500 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre ise, katılımcıların çoğunluğu demokrasinin eşitlik, özgürlük, kendi kendini yönetme ve vatandaşın aktif katılımını garanti altına alan bir sistem olduğu konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Ankette, demokrasinin çoğunluğun karar verebildiği bir sistem olduğu ve vatandaşların tümü tarafından din, ulus ve toplumsal cinsiyet gözetmeksizin karar alabilmesine olanak sağladığı görüşü beyan edildi.

Katılımcıların yüzde 92’si, demokrasiyi diğer yönetim şekillerine tercih ettiğini ifade ederken, yüzde 67’si demokrasinin işleyişinde siyasi partilerin gerekli olduğu, yüzde 32’si de gerekli olmadığı görüşünü ortaya koydu.

Ankette, katılımcılardan Güney Kıbrıs’taki son 3 başkan için demokrasi puanlaması yapmaları da istendi. Katılımcılar, en yüksek puanı 6,47 ile Tasos Papadopulos’a verirken, Papadopulos’u 5,14 ile Dimitris Hristofyas, 5,07 ile Nikos Anastasiadis izledi.

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25/09/2022 13:15