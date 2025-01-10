“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu 14’üncü sırada

“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu, dünya çapında pasaportlarının vizesiz erişim olanaklarına göre sıralandığı “Henley Passport Endeksi 2025”e göre 14’üncü sırada yer aldı.

Söz konusu endekse göre, dünyada en güçlü pasaporta sahip ülkenin Singapur olduğunu yazan Alithia gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun ise 179 ülkeye vizesiz giriş sağladığını ekledi.

Henley Passport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) resmi verilerinden yararlanarak, giriş yapmak istenilen ülkenin pasaportunun sahiplerine sunduğu vizesiz seyahat hakkının genişliğini ölçer.